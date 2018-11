Austrálska polícia zatkla 50-ročnú ženu za ukrývanie ihiel do jahôd

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Canberra 11. novembra (TASR) - Ženu vo veku 50 rokov zatkla v nedeľu austrálska polícia za údajné ukrývanie ihiel do jahôd určených na trh zákazníkom. Tento zločin pred niekoľkými týždňami vyvolal paniku v kľúčovom poľnohospodárskom odvetví krajiny.Strach, ktorý sa začal šíriť v septembri, donútil aj veľké supermarkety, aby stiahli ovocie z regálov po celej Austrálii. Mnohí farmári museli vyhodiť tony jahôd.Ženu umiestnila polícia v nedeľu do väzby potrvajúcom mesiace. Zapojili sa doň úrady a tajné služby z početných štátov, uviedla vo vyhlásení polícia austrálskeho štátu Queensland.Ženu podľa očakávania obvinia a v pondelok sa postaví pred sudcu v meste Brisbane, informovala tlačová agentúra DPA.Ihly na šitie strčené do jahôd našli austrálski spotrebitelia v šiestich z ôsmich austrálskych štátov a teritórií.Prvé hlásenia o týchto prípadoch prišli práve z Queenslandu, po nich čoskoro nasledovali správy o podobných incidentoch v ďalších piatich štátoch, pričom úrady ich považovali za správanie napodobňujúce pôvodného páchateľa.Najmenej jeden spotrebiteľ musel po zjedení jahody s ukrytou zapichnutou ihlou ísť do nemocnice, čo viedlo predstaviteľov zdravotníctva k tomu, že vyzvali zákazníkov, aby jahody pred konzumáciou najprv rozrezali.Austrálsky parlament v zrýchlenom konaní schválil legislatívu, sprísňujúcu tresty pre osoby, ktorým preukážu manipulatívne zásahy do potravín. Trest pre, ako týchto páchateľov prezývajú austrálske médiá, sa tak zvýšil z desiatich na 15 rokov väzenia.