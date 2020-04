Austrálska triatlonistka musela odstúpiť z virtuálnych pretekov, manžel ju odpojil od elektriny

6.4.2020 - Austrálska triatlonová hviezda Mirinda Carfraeová má za sebou novú mimoriadne cennú skúsenosť, že aj vo virtuálnom svete ju v pretekoch môžu prekvapiť či zaskočiť neočakávané udalosti. Trojnásobná víťazka populárneho a mimoriadne náročného Ironmana na Havaji totiž musela odstúpiť z virtuálnych pretekoch v triatlone z mimoriadne prozaického dôvodu.Jej manžel doma zakopol o elektrickú zásuvku a odpojil zo siete 39-ročnú profesionálnu športovkyňu. Následkom toho bolo jej vynútenie odstúpenie z pretekov. Informáciu prinieslo periodikum Brisbane Times.

Preteky predčasne ukončila

Manželovi odpustí

Carfraeová bola na tom počas cyklistického úseku dobre, keď viedla pre Američankou Jocelyn McCauleyovou, Kanaďankou Angelou Naethovou a Juhoafričankou Jeanni Seymourovou. Prišiel však neočakávaný zásah a preteky sa pre ňu predčasne skončili."Chcel ma počas pretekov motivovať tým, že predo mňa vyloží získané trofeje. Keď však prechádzal okolo mňa, omylom kopol do zásuvky a bolo po pretekoch. Je to idiot," napísala triatlonistka na sociálnych sieťach a pridala aj fotografiu s úsmevom, že všetko zobrala športovo a na manžela sa nehnevá a iba si z neho uťahuje."Pár dní mi asi potrvá, kým mu odpustím," poznamenala. Svet športu sa aktuálne presunul do virtuálnej roviny. Pandémia koronavírusu totiž v krátkom čase mala za následok pozastavenie drvivej väčšiny športových podujatí na celom svete.Okrem triatlonu si športovci teraz porovnávajú sily v cyklistike na trenažéroch a prebiehajú aj virtuálne preteky formuly 1.Aj manžela skúsenej Austrálčanky Timothyho O'Donnella čakajú triatlonové preteky, stane sa tak počas najbližšieho víkendu. "Ja isto nespravím niečo podobné," dodala podľa webu scmp.com Carfraeová, ktorá spolu s manželom žije v USA.