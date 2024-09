Austrálska vláda na Ukrajinu pošle takmer 60 vyradených amerických tankov Abrams

21.9.2024 (SITA.sk) - Ukrajina bude môcť už čoskoro použiť vo vojne proti Rusku vyradené austrálske bojové tanky Abrams. Ako referuje denník The Sydney Morning Herald, austrálska vláda spolu s administratívou amerického prezidenta Joea Bidena pracuje na pláne poslať na Ukrajinu tanky Abrams M1A1 americkej výroby. Austrália predtým vylúčila možnosť poskytnúť tieto tanky Kyjevu, no teraz zmenila názor.Austrálsky minister obrany Richard Marles zároveň povedal, že existuje množstvo príležitostí, o ktorých s ukrajinskou vládou uvažujú. Zdroje z austrálskej vlády uviedli, že Marles zisťuje podmienky, ako prepravovať tanky v súlade s nariadeniami amerického ministerstva obrany o exporte.V júli Austrália údajne vyradila 59 tankov Abrams, ktoré neboli nikdy použité v boji a teraz ich nahrádzajú novšími modelmi. Tieto bojové vozidlá, zakúpené za 550 miliónov austrálskych dolárov v roku 2004, sú vybavené kanónmi a guľometmi.„Tieto tanky sú stále v dobrom stave. Ukrajinci vedú vojnu o národné prežitie, takže by sme ich tam mali dostať čo najskôr,“ okomentoval Michael Shoebridge, bývalý vysokopostavený predstaviteľ austrálskej obrany.