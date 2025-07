Austrálska vláda očakáva, že Čína bude špehovať ich vojenské cvičenia vedené so Spojenými štátmi

Obnovené obchodné väzby

13.7.2025 (SITA.sk) - Austrálska vláda očakáva, že Čína bude špehovať rozsiahle vojenské cvičenia, ktoré vedie so Spojenými štátmi a ďalšími spojencami. Taktiež znovu obvinila Čínu za zriadenie vojenskej základne v južnom Pacifiku.Tieto komentáre ministra vlády prišli v čase, keď premiér Anthony Albanese absolvoval šesťdňovú návštevu Číny s cieľom posilniť nedávno obnovené obchodné väzby. Viac ako 30 000 vojenských príslušníkov z 19 krajín sa od nedele zapojí do každoročného cvičenia Talisman Sabre v Austrálii a Papue-Novej Guinei.„Čínska armáda pozoruje tieto cvičenia od roku 2017 a bolo by veľmi nezvyčajné, keby to neurobila tentoraz,“ povedal Pat Conroy, austrálsky minister pre obranný priemysel a záležitosti tichomorských ostrovov.„Samozrejme budeme pozorovať ich aktivity a monitorovať ich prítomnosť v okolí Austrálie,“ povedal pre austrálsku verejnoprávnu televíziu ABC. Čína v roku 2022 podpísala tajnú bezpečnostnú dohodu s tichomorským štátom Šalamúnskych ostrovov.Hoci podrobnosti neboli nikdy zverejnené, Spojené štáty a blízky spojenec Austrália sa obávajú, že by to mohla byť predohra k nejakej trvalej čínskej základni. Čínske veľvyslanectvo na Fidži tento mesiac trvalo na tom, že tvrdenia, že chce v regióne zriadiť vojenskú základňu, sú „falošné naratívy“ motivované „postrannými motívmi“.