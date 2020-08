Austrálski zlatokopovia objavili dva zlaté nugety v hodnote 350-tisíc austrálskych dolárov (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Zlatokopovia objavili v južnej Austrálii dva masívne zlaté nugety, ktorých hodnota je 350-tisíc austrálskych dolárov (v prepočte 211 557 eur). Nugety, ktoré majú dovedna hmotnosť 3,5 kilogramu, našli v ten istý deň blízko mesta Tarnagulla v štáte Viktória.Brent Shannon a jeho švagor Ethan West s pomocou otca druhého menovaného, Paula Westa, našli zlato v priebehu pár hodín, uviedla v stanovisku televízna stanica Discovery Channel, ktorá nález odvysielala v najnovšej epizóde relácie Aussie Gold Hunters.Nugety by mohli podľa stanoviska vyniesť o 30% viac ako je ich odhadovaná hodnota na základe hmotnosti, ak by ich nálezcovia predali zberateľovi.Dvojica, ktorá si hovorí Poseidon Crew, čakala na povolenie hľadať zlato v oblasti niekoľko mesiacov, no napokon sa im to vyplatilo. "Počítal som s tým, že sme mali šancu. Bola to tak trochu panenská zem, čo znamená, že je nedotknutá a neťažilo sa v nej," vysvetlil Shannon v austrálskej relácii Sunrise. Muži v šou vysvetlili, že s pomocou rýpadla vykopali zem a potom použili detektor kovov, aby zistili, či nájdu nejaké zlato.V roku 2013 našiel amatérsky prieskumník pri Ballarate, ktorý je od Tarnagully vzdialený asi hodinu jazdy, zlatý nuget s hmotnosťou 5,5 kilogramu, informuje televízia CNN. Nuget, ktorý sa skrýval v hĺbke 60 centimetrov, odborníci vtedy ohodnotili na prinajmenšom 300-tisíc dolárov.