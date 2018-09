Austrálsky herec Chris Hemsworth si zahrá v akčnom trileri Dhaka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) - Austrálsky herec Chris Hemsworth sa ujme hlavnej úlohy v pripravovanom akčnom trileri Dhaka. Snímka bude režisérskym debutom Sama Hargravea, kaskadérskeho koordinátora, ktorý pôsobí aj ako dablér herca Chrisa Evansa.Scenár napísali Joe a Anthony Russoovci, ktorí s Hemsworthom a Hargraveom pracovali, pri nakrúcaní snímok Captain America: Zimný vojak (2014), Captain America: Občianska vojna (2016) a Avengers: Nekonečná vojna (2018). Bratia Rusoovci sa pod novinku spoločnosti Netflix podpíšu aj ako producenti, a to prostredníctvom ich spoločnosti AGBO.Dej projektu sa zameria na muža menom Rake, ktorého si najmú, aby zachránil syna istého podnikateľa. Nakrúcanie filmu odštartuje v novembri a bude trvať do marca, pričom sa uskutoční na lokalitách v Indii a Indonézii.Chris Hemsworth je známy najmä vďaka úlohe komiksového superhrdinu Thora, ktorého stvárnil vo filmoch Thor (2011), Avengers: Pomstitelia (2012), Thor: Temný svet (2013), Avengers 2: Vek Ultrona (2015), Thor: Ragnarok (2017), spomínanom Avengers: Nekonečná vojna a tiež v skrytej scéne snímky Doctor Strange (2016).Zahral si aj v mysterióznom trileri Dokonalý únik (2009), dobrodružnom fantasy Snehulienka a lovec (2012), horore Chata v horách (2012), sci-fi Star Trek (2009) a Star Trek: Do temnoty (2013), športovej dráme Rivali (2013), akčnom krimi Hacker (2015), dobrodružnej dráme V srdci mora (2015), komédii Griswoldovci (2015), fantasy Lovec: Zimná vojna (2016), komédii Krotitelia duchov (2016) či akčnej dráme 12 Strong (2018).