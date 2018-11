Austrálsky tréner plávania pôjde pred súd

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brisbane 9. novembra (TASR) - Na bývalého trénera austrálskej plaveckej reprezentácie žien Scotta Volkersa čaká súdne pojednávanie v Brisbane. Dôvod je jeho obvinenie z piatich činov sexuálneho obťažovania dvoch dievčat mladších ako 16 rokov, ku ktorým údajne prišlo v rokoch 1984 až 1988.Trénera pôvodne obvinili v roku 2002, no o šesť mesiacov neskôr ukončili prípad. Volkers pôsobil v Austrálii do roku 2010, potom zamieril do Južnej Ameriky, kde koučoval popredný klub v Brazílii. Figuroval v realizačnom tíme brazílskeho tímu na OH 2016 v Riu de Janeiro, ale napokon mu nedovolili účasť. Informovala o tom agentúra AFP.