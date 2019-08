Autá a vlaky ročne na Slovensku zrazia viac ako 1000 zvierat

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) - Na slovenských cestách a železniciach sa ročne udeje viac ako 1000 zrážok so zverou. Ochranári preto zmapovali migračné koridory zvierat a navrhujú, ako ich chrániť.Projekt Transgreen, ktorý popisuje migračné koridory vo vybraných chránených územiach na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine, v záverečnej publikácii navrhuje spôsob ochrany pre každý dôležitý migračný koridor.Na Slovensku sledovali ochranári mortalitu živočíchov na cestách a železniciach a monitorovali migráciu na severe Slovenska v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Kysuce, v CHKO Strážovské vrchy a v Národnom parku (NP) Malá Fatra. Tiež na juhu v CHKO Cerová Vrchovina, CHKO Vihorlat a v NP Slovenský kras.konštatuje riaditeľka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) Slovensko Miroslava Plassmann. Údolím Kysuce od Žiliny až po hranice s Poľskom vedie aj frekventovaná cesta I/11, železnica a stavia sa diaľnica.hovorí Plassmann.Na juhu Slovenska sú podľa výsledkov projektu Transgreen bariérami rozširujúca sa zástavba, rozsiahle polia, kde migrujúce zvieratá nenachádzajú úkryty aj ploty okolo pozemkov. V NP Slovenský kras bolo identifikovaných osem koridorov a priechodnosť viacerých ohrozuje práve oplotenie. Podľa Plassman sa na juhu Slovenska pripravuje aj výstavba rýchlostnej cesty.tvrdí. WWF projekt koordinovala a na Slovensku spolupracovala so Štátnou ochranou prírody SR, Národnou diaľničnou spoločnosťou a urbanistami zo Slovenskej technickej univerzity.Podľa Prezídia Policajného zboru došlo minulý rok na Slovensku k 1131 zrážkam s lesnou zverou. Zomrelo 55 ľudí, ťažké zranenia utrpelo 285 a doživotné následky na zdraví 1028 ľudí. Išlo pritom o strety s väčšími zvieratami - šelmami, diviakmi, líškami či srnami. Na cestách však zahynú i tisíce menších ako žaby, plazy, vtáky či netopiere. Železnice v minulom roku zaznamenali 857 zrážok so zverou. Uvádzajú, že to je o 38 menej ako pred rokom, hoci najazdili o milión kilometrov viac. Pokles pripisujú tomu, že začali používať píšťaľky s ultrazvukom. Národná diaľničná spoločnosť zasa oplotila všetky diaľnice. Pre zachovanie migrácie je však dôležité, aby ploty viedli zvieratá k ekoduktom, teda takzvaným zeleným mostom, podchodom či viaduktom, ktoré pod diaľnicou zachovávajú prírodnú krajinu. Na Slovensku sa nachádzajú len tri ekodukty - na D1 Mengusovce – Lučivná a Mengusovce – Jánovce a na D2 Moravský Sv. Ján. Plánovaný je jeden pri Svrčinovci a niekoľko na juhu.