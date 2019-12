Autá majú citeľne zdražieť. Kto si ho kúpi ešte do Vianoc, ušetrí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.12.2019 (Webnoviny.sk) -Každoročne pred koncom roka poskytujú predajcovia jazdeniek výrazné zľavy. Ceny zánovných áut klesajú rádovo o stovky až tisíce eur a sú teda dostupnejšie ako počas roka. "Slováci s obľubou vo všeobecnosti využívajú predvianočné zľavy a trh s automobilmi nie je v tomto ohľade výnimkou. Motiváciou ku kúpe auta tesne pred Vianocami nemusí byť len finančná úspora, ale aj zámer prekvapiť svojich blízkych. Nájdu sa aj takí, ktorí si nadelia auto pod stromček sami," hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ AURES Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO a zánovných áut značky Mototechna.Zvýšený záujem o jazdenky na konci roku potvrdzujú aj dlhodobé predajné štatistiky AAA AUTO. V posledných rokoch rástli predaje priemerne o 12 percent. Domácej ekonomike sa v súčasnej dobe darí, nezamestnanosť je nízka, mzdy postupne rastú a ľudia neváhajú investovať do nákupu automobilov.Pádnym argumentom pre kúpu jazdenky do konca tohto roku je tiež očakávaný rast cien v ďalších rokoch. "Predaje nových vozidiel začínajú klesať a dopyt sa bude postupne prelievať na sekundárny trh, hlavne k zánovným autám. Nové automobily naviac musia spĺňať stále prísnejšie emisné limity a zvýšené náklady spojené s vývojom a zavádzaním nových technológií si premietnu automobilky do predajných cien. Postupne budú dražieť nové autá, čo pochopiteľne povedie aj k zdražovaniu jazdeniek," uvádza Stanislav Gálik, riaditeľ inovačného laboratória AuresLab, ktoré sa zaoberá analýzami na trhu zánovných a ojazdených vozidiel.Rovnako, ako pri výbere parfumov, šiat, alebo kníh pod stromček sa môžete ľahko "seknúť" aj pri kúpe auta. Myslite na to, že úplne inú predstavu o ideálnom aute má tínedžer s čerstvým vodičským preukazom, inú matka s malými deťmi a inú senior. Podľa štatistík AAA AUTO si šoféri do 25 rokov kupujú najčastejšie autá typu hatchback s benzínovým motorom a manuálnou prevodovkou. "Pre začínajúcich šoférov je ideálnou voľbou jazdenka nižšej strednej triedy v perfektnom technickom stave. Mladí muži sa pri výbere auta zaujímajú hlavne o výkon motora a často požadujú športovejší vzhľad. Pre mladé ženy je zase dôležitá farba, bezpečnosť a praktickosť," dopĺňa Petr Vaněček. Muži najviac obľubujú Škodu Octaviu a Fabiu, nasleduje VW Golf, Passat a Ford Focus. Ženy uprednostňujú menšiu Fabiu.Požiadavky na auto sa menia aj s prírastkom do rodiny. "Popri bezpečnosti, spoľahlivosti a nízkych prevádzkových nákladov je ďalším parametrom praktickosť, veľký kufor a dostatok odkladacích priestorov. V týchto bodoch u slovenských rodín jasne vedie Škoda Octavia. Veľmi obľúbený je aj VW Touran a Hyundai ix35," dodáva Stanislav Gálik.Špecifické požiadavky majú aj seniori. Často vyhľadávajú autá s vyšším posedom, do ktorých sa pohodlne nastupuje a vystupuje. Žiadané sú napríklad značky Ford Fusion, Hyundai ix20, Dacia Duster alebo Suzuki Vitara.Inzercia