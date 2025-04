Autá odstavené v Prahe, ku ktorým sa nikto nehlási, pošlú na Ukrajinu

11.4.2025 (SITA.sk) - Dlhodobo odstavené autá v Prahe, ku ktorým sa po odtiahnutí z ulíc nikto nehlási a čakalo by ich zošrotovanie, sa magistrát českého hlavného mesta rozhodol venovať neziskovej organizácii Neohnutí, ktorá ich odošle na Ukrajinu. Tam budú pomáhať obrancom v boji s ruskými agresormi. Informuje o tom portál Novinky.cz.Organizácia vybrala šesť vhodných osobných vozidiel a dve dodávky, ktoré čaká opätovné sprevádzkovanie. Niektoré z vozidiel boli odstavené až tri roky. Pre Prahu ide o majetok bez účtovnej hodnoty, ktorý by inak smeroval na likvidáciu.Na parkovisku dlhodobo odstavených áut v Prahe každoročne pribudne okolo sto vozidiel, ku ktorým sa nikto nehlási. Praha už preto chystá ďalšie vozidlá, ktoré by mohla poskytnúť neziskovej organizácii pomáhajúcej Ukrajine.