Auto letelo vzduchom a skončilo na streche, poškodilo aj plynovú prípojku a oplotenie domu (foto)

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Policajti vyšetrujú okolnosti hrozivo vyzerajúcej nehody uprostred obce Kátlovce v okrese Trnava. V stredu dopoludnia 51-ročný vodič osobného auta pri prejazde ľavotočivou zákrutou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky.S vozidlom vyšiel mimo cestu a narazil do brehu, následne auto vymrštilo do vzduchu a zachytilo plynovú prípojku a poškodilo aj rodinný dom s oplotením. Po náraze do plynovej prípojky došlo k úniku plynu, nehoda sa však zaobišla bez vážnych zranení.„Pri nehode muž utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v trnavskej nemocnici. Policajti dychovou skúškou alkohol u vodiča nepotvrdili. Pri nehode vznikla celková škoda vo výške viac ako 7 000 eur. Polícia v súvislosti s poškodením plynovej prípojky začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia," informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.Na mieste nehody zasahovali aj hasiči. Podľa informácií hovorkyne Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Leny Košťálovej veliteľ zásahu nariadil okamžité uzavretie komunikácie pred rodinným domom v úseku 50 metrov. Zakázal tiež pohyb civilných osôb v tejto zóne. Pomocou drevených klinov sa hasičom podarilo obmedziť úniku plynu na minimum.