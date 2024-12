Auto na priechode zrazilo dvoch chodcov, polícia apeluje aj na používanie reflexných prvkov – FOTO

Zadržaný vodičský preukaz

Upozornenie polície pre chodcov

16.12.2024 (SITA.sk) - Policajti vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa stala v nedeľu podvečer v Spišskej Novej Vsi. Osobné auto v smere od centra na obec Smižany na Duklianskej ulici zrazilo dvoch chodcov staršieho veku.Podľa predbežnej lekárskej správy obaja utrpeli ťažké zranenia. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová . Polícia aj v tejto súvislosti vyzýva účastníkov cestnej premávky, aby nosili reflexné prvky, ktoré môžu zachrániť život.Podľa doterajších zistení vodič šoféroval auto v spomínanom úseku, pričom pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno podľa polície predvídať.Následne narazil do dvoch chodcov. „Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške i orientačným drog testom s negatívnym výsledkom. Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda mu bola zakázaná,“ uviedla Mésarová.Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala aj za účasti znalca z odboru cestná doprava. „Vo veci už koná vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody a miera zavinenia jej účastníkov, je predmetom vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.Podľa policajnej hovorkyne v Košickom kraji takmer denne evidujú dopravnú nehodu medzi vozidlom a chodcom.„Minulý týždeň sme zaznamenali sedem dopravných nehôd s účasťou chodca, a vo väčšine „ťahá za kratší koniec“ práve chodec, ktorý sa pri zrážke s autom zraní ťažko. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, preto by mali byť videní a nemali by zabúdať na svoju bezpečnosť na cestách,“ zdôraznila.Policajné preventistky vo zvýšenej miere upozorňujú chodcov, aby boli na ceste vždy označení a používali reflexné prvky. Reflexný prvok vodičom umožní vidieť chodca v tme až na 200 metrov.Chodci by zároveň nemali zabúdať na to, že na vozovku nesmú vstupovať, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôžu cez vozovku bezpečne prejsť. „Vodiči, predvídajte, venujte zvýšenú pozornosť miestam, kde je predpoklad pohybu chodcov,“ upozornila Mésarová.Polícia vzhľadom na negatívny vývoj dopravných nehôd s účasťou chodcov za posledné obdobie na cestách Košického kraja, a najmä v záujme zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, okamžite prijala opatrenia na zlepšenie dopravnej situácie a nehodovosti na cestách.„Vo zvýšenej miere dohliadame na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a vykonávame kontroly pravidiel cestnej premávky všetkými jej účastníkmi. V prípade zistenia porušení budú policajti nekompromisní a, samozrejme, postupovať zákonom upraveným spôsobom,“ dodala policajná hovorkyňa.