Auto narazilo do dvoch cyklistov a obaja na mieste zomreli, začaté je trestné stíhanie (foto)

aktualizované 17. júla 12:53



Cyklisti boli z Maďarska

Začaté je trestné stíhanie

17.7.2023 (SITA.sk) -Dva ľudské životy si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej prišlo v nedeľu popoludní v Ábelovej v okrese Lučenec.Podľa predbežných informácií osobné auto Hyundai Santa Fe, ktoré viedol 34-ročný vodič, narazilo do dvoch cyklistov, občanov Maďarska vo veku 53 a 41 rokov.Obaja utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. „Všetky bližšie okolnosti vzniku nehody, ako aj presná príčina sú predmetom jej ďalšieho vyšetrovania," doplnila polícia.Do vyšetrovania tragickej nehody pribrali aj znalcov z odboru cestnej dopravy, ako aj znalcov z odboru zdravotníctva a vyšetrovateľ v Lučenci v tejto veci začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.„Dnes vieme potvrdiť informáciu, že ani alkohol, ani iné omamné a psychotropné látky u vodiča prítomné v čase nehody neboli," konštatuje polícia a dodáva, že presná príčina a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a skúmania.Z uvedeného dôvodu polícia nebude poskytovať k nehode žiadne podrobnejšie informácie, a to až do riadneho skončenia jej vyšetrovania.