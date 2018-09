Auto narazilo do ľudí pred islamským centrom v Londýne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. septembra (TASR) - Traja ľudia utrpeli v stredu zranenia po tom, čo vozidlo narazilo do skupiny chodcov pred islamským centrom v štvrti Brent ležiacej na západe britskej metropoly Londýn. Uviedol to server Independent.co.uk.K incidentu podľa polície došlo v stredu v skorých ranných hodinách. Vodič i ďalšie osoby v aute mali "pokrikovať protiislamské slogany".Podľa polície posádka auta - traja muži a jedna žena vo veku zhruba 20 rokov - konzumovala alkoholické nápoje a zrejme aj drogy, a následne sa dostala do potýčok s osobami, ktoré navštívili centrum.Vozidlo bolo podľa polície poškodené predtým, než narazilo do ľudí a vzápätí veľkou rýchlosťou z miesta odišlo. Ľudia v čase incidentu práve vychádzali z islamského centra.Hospitalizovať museli jedného muža vo veku asi 50 rokov s vážnym zranením nohy, ako aj dvoch ďalších mužov-dvadsiatnikov, ktorí utrpeli ľahšie zranenia.Londýnska metropolitná polícia uviedla, že prípad vyšetruje ako zločin z nenávisti, nie však ako teroristický incident, píše Independent.co.uk.