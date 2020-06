Auto s premiérom Johnsonom havarovalo, do cestu mu vbehol demonštrant (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Konvoj britského premiéra Borisa Johnsona havaroval v stredu pred londýnskym parlamentom. Stalo sa tak po tom, čo mu do cesty vbehol demonštrant.Limuzína s premiérom tak bola nútená náhle zabrzdiť a odzadu do nej vrazilo eskortné vozidlo. Na premiérovom Jaguari vznikla viditeľná hlboká preliačina. Vozidlá len nakrátko zastali a opäť sa dali do pohybu.Premiérov úrad na Downing Street potvrdil, že Johnson sa v čase nehody nachádzal v havarovanom aute, neutrpel však zranenia. Demonštrant protestoval proti tureckým zásahom proti kurdským povstalcom. Polícia ho na mieste zatkla. Premiér bol v stredu v parlamente, kde čelil interpeláciám.