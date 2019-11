Auto sa po šmyku prevrátilo na koľajnice detskej železnice

Na snímke havária osobného auta na Košickej detskej historickej železnici v Čermeli, 22. novembra 2019 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 22. novembra (TASR) – K dopravnej nehode osobného auta, ktoré skončilo na streche na koľajniciach Košickej detskej historickej železnice, došlo v piatok predpoludním na Čermeľskej ceste v Košiciach. Na tomto úseku v blízkosti detskej železničky došlo v minulosti už k viacerým haváriám.Vodič auta značky VW Golf krátko pred 10.00 h počas jazdy v smere na Alpinku dostal v zákrute šmyk, prešiel do protismernej časti vozovky, kde narazil do zvodidiel a následne do telekomunikačného stĺpu.informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Vodič podľa polície dostal šmyk pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a stavu a povahe vozovky.Pri nehode vznikla celková škoda 6600 eur. Bližšie okolnosti a presná príčina vzniku dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.Riaditeľ občianskeho združenia (OZ) Detská železnica Košice Ľubomír Lehotský uviedol, že od leta ide už o tretie vozidlo na koľajniciach železničky.povedal novinárom.Pri havárii zo 14. augusta nákladné auto s cisternou prerazilo zvodidlá a zdemolovalo dva odstavené historické vozne.dodal Lehotský.