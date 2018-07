Auto zrazilo v Soči ľudí na chodníku: Jeden mŕtvy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 4. júla (TASR) - Jeden chodec prišiel v stredu o život a ďalší piati utrpeli zranenia v ruskom Soči, keď do nich na chodníku narazilo auto. Soči je jedno z jedenástich miest, kde sa od 14. júna do 15. júla konajú futbalové majstrovstvá sveta.Na videu televíznej stanice Rossija-24 vidieť, ako tmavé auto idúce veľkou rýchlosťou prešlo na hlavnej ceste do protismeru a potom na chodník, kde odzadu narazilo do skupiny ľudí. Zrážku neprežil miestny 63-ročný obyvateľ.Podľa informácií ruských médií bol šoférom 23-ročný miestny občan a zaspal za volantom. Regionálna televízna stanica 360 uviedla, že bol v čase havárie opitý.