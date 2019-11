Autobus s deťmi sa zrazil s nákladným autom, zahynula učiteľka

Havária autobusu pri obci Nová Ves. Foto: Instagram Photos Foto: Instagram Photos

Praha 14. novembra (TASR) - Učiteľka sprevádzajúca deti na školskom zájazde neprežila vo štvrtok dopravnú nehodu pri stredočeskej obci Nová Ves, kde autobus narazil zozadu do nákladného auta. Ťažko zranený je vodič autobusu, zatiaľ čo druhá učiteľka a deväť detí utrpeli ľahké zranenia, informoval spravodajský portál Novinky.cz.Príčina zrážky, ktorá sa stala blízko miesta vjazdu na diaľnicu, nebola bezprostredne známa. Podľa informácií portálu cestovali školáci autobusom na výlet do obce Lidice.Novinky.cz v súvislosti s najnovším nešťastím pripomínajú a aj stredajšiu tragickú nehodu autobusu so stredoškolákmi pri slovenskej Nitre, ktorá si vyžiadala 12 obetí na životoch, a štvrtkovú zrážku autobusu, dodávky a osobného auta so šiestimi zranenými pri Břeclavi.