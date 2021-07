Autobus sa v Huncovciach snažil vyhnúť nákladiaku a narazil do rodinného domu (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Cesta v obci Huncovce v okrese Kežmarok museli v oboch smeroch uzavrieť, autobus tam pravdepodobne po kolízii s autom narazil do domu. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. V autobuse sa nachádzalo približne 15 cestujúcich, šesť z nich sa zranilo, previezli ich na ošetrenie do nemocnice.Rozsah ich zranení zatiaľ nie je známy, malo by však ísť o ľahšie zranenia. „Vodič autobusu sa snažil vyhnúť zrážke s nákladiakom, zišiel mimo cesty a narazil do neobývaného rodinného domu,“ uviedla polícia. Dychová skúška vodiča na alkohol bola negatívna.