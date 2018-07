Autobus sa v Indii zrútil do hlbokej rokliny, zahynuli desiatky ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 28. júla (TASR) - Najmenej 25 ľudí prišlo o život pri havárii autobusu, ktorý sa v sobotu zrútil do 150 metrov hlbokej rokliny na západe Indie. Oznámila to agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu.K tragickej nehode došlo v pohorí Západný Ghát na území štátu Maháráštra. Vodičovi nepodarilo vybrať zákrutu a autobus vezúci 34 cestujúcich sa následne zrútil do horskej rokliny.Záchranári našli doposiaľ 25 mŕtvych tiel a predpokladá sa, že aj zvyšní pasažieri zahynuli. Život si zachránil jeden z nich, ktorému sa podarilo z autobusu vyskočiť a privolať pomoc.Autobus viezol na výlet zamestnancov miestnej poľnohospodárskej univerzity.India je krajinou s najvyššou mierou úmrtnosti na cestách. Pri dopravných nehodách, spôsobených najmä prekračovaním povolenej rýchlosti, preplnenými komunikáciami či zlým stavom cestnej siete a motorových vozidiel, tam každoročne zahynie približne 135.000 ľudí.