Autobusár narazil do stromu a skončil v priekope. Nafúkal 2,4 promile

Košice 3. júla (TASR) – Vodič autobusu mal v dychu 2,4 promile alkoholu, narazil do stromu a následne zišiel do priekopy. Stalo sa tak medzi obcami Slanec a Slančík v okrese Košice-okolie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že cestujúci vo vozidle neboli. Vodič vo veku 57 rokov neutrpel zranenia, umiestnili ho do cely policajného zaistenia.K udalosti došlo v stredu krátko po polnoci.uviedla hovorkyňa.Ivanová dodala, že v dychu mal 1,15 miligramu na liter alkoholu, pričom opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu. Polícia začala trestné stíhanie za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.Bližšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.