Autobusovú nehodu na diaľnici v Španielsku neprežilo najmenej 5 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 3. septembra (TASR) - Najmenej päť mŕtvych a 16 zranených si vyžiadala v pondelok nehoda autobusu na diaľnici v severnej časti Španielska. Vozidlo za doposiaľ neobjasnených okolností narazilo čelne do betónovej podpery mosta, ktorá rozdrvila predok až po tretí rad sedadiel, informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na príspevky zásahových zložiek na sieti Twitter a správy miestnych médií.K nešťastiu došlo na úseku diaľnice AI-81 blízko mesta Avilés, správneho centra rovnomennej oblasti v regióne Astúria.Medzi zranenými osobami, ktoré dopravili do nemocníc sčasti vrtuľníkmi, je aj vodič autobusu. Päť osôb utrpelo ťažké zranenia a hospitalizovali ich v kritickom stave. O život prišli traja muži a dve ženy - štyria zomreli na mieste, ďalší počas prevozu do nemocnice, uviedlo internetové vydanie denníka El País.Predpokladá sa, že vodič vo veku okolo 40 rokov krátko pred nárazom stratil vedomie. Na mieste nehody totiž neboli zistené žiadne stopy po brzdení.