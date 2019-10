Autobusy z B. Štiavnice a Krupiny do Bratislavy stále nejazdia

Ilustračné foto Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krupina/Banská Štiavnica 7. októbra (TASR) - Priame autobusové spoje z Banskej Štiavnice a Krupiny do hlavného mesta, ktoré mali po zrušení k 1. septembru opäť začať jazdiť od 1. októbra, stále nepremávajú.Ako TASR informovali na sekretariáte dopravcu - SAD Zvolen, opätovné zavedenie spojov je v riešení.uviedla bez ďalších podrobností pracovníčka sekretariátu.Ešte začiatkom septembra informoval predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny, že jazdiť z každého mesta do Bratislavy sa bude od 1. októbra, a to denne, minimálne jeden párový spoj s prestojmi v Nitre, v piatok a nedeľu mali ísť spoje dva.Zrušenie týchto liniek z ekonomických dôvodov k 30. júnu 2019 avizoval dopravca ešte na jar tohto roku. Vedenie oboch miest sa ale so SAD dohodli, že spoje budú premávať ešte počas prázdnin. Neskôr sa po rokovaní so zástupcami Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) dohodlo, že spoje po všetkých krokoch, potrebných k vydaniu licencie, pôjdu opäť od 1. októbra 2019.