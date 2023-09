Autocentrá AURES Holdings obslúžili už 3 milióny zákazníkov

Nárast záujmu o zánovné autá

Rozvoj elektromobility

21.9.2023 (SITA.sk) -"Som rada, že sa počet zákazníkov s pozitívnou skúsenosťou s nákupom alebo predajom v rámci skupiny AURES Holdings stále rýchlejšie zvyšuje. Prispieva k tomu niekoľko faktorov, na ktorých usilovne pracujeme – nárast počtu autocentier, rozširovanie ich kapacity, ako aj zvyšovanie kvality výkupného a predajného procesu. To všetko vedie k neustále pozitívnejšiemu zákazníckemu zážitku, čo sa prejavuje jednak v rámci výšky nášho Net Promoter Score, ktoré meriame ako jediní vo svojom segmente, ako aj v narastajúcom množstve pozitívnych recenzií v internetových vyhľadávačoch Google a Zoznam," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO, Mototechna, AUTO Diskont a Driverama.Ku kontinuálnemu zvyšovaniu počtu zobchodovaných vozidiel, ktorý v rámci celej skupiny za sedem mesiacov medziročne vzrástol o 8 %, podľa nej prispelo niekoľko faktorov. "Je to určite rozširovanie našej pobočkovej siete a dvíhanie kapacity existujúcich autocentier, ale aj expanzia v nových sektoroch. Tam zaznamenávame najvyšší rast v oblasti obchodu so zánovnými vozidlami. V Českej republike tvorí tento segment už pätinu našich predajov, rýchlo rastieme ale aj na Slovensku a v Poľsku. K novým skupinám zákazníkov sa dostávame aj vďaka značke Driverama alebo prostredníctvom auto požičovne Mototechna Drive," vysvetlila Karolína Topolová.V roku 2023 skupina otvorila novú pobočku AAA AUTO v Ústí nad Labem v Českej republike a minulý týždeň v poľskom Krakove. Vlani k rastu počtu zákazníkov prispela aj nová pobočka v poľskom Gdansku.Okrem expanzie pobočkovej siete a inovácií vidí skupina ďalší priestor pre rast predaja aj v posilnení obchodovania s vozidlami s alternatívnymi pohonmi, najmä elektromobilmi a hybridmi. "Preto tiež v pobočkách postupne inštalujeme dobíjaciu infraštruktúru, vytvorili sme špecializovaný tím na podporu elektromobility a budujeme fotovoltaické elektrárne. Na našich webových stránkach v prípade elektromobilov z našej ponuky uvádzame podrobné informácie o stave ich batérie a tiež o nákladoch na prevádzku. Máme k dispozícii špičkové diagnostické nástroje, ktoré nám umožňujú stav elektromobilov zhodnotiť na úplne profesionálnej úrovni tak, aby mal zákazník istotu bezpečnej kúpy," dodala Karolína Topolová.Informačný servis