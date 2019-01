Autom roka 2019 sa stal Peugeot 508

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Autom roka 2019 v Slovenskej republike sa stal Peugeot 508. Rozhodla o tom 15-členná novinárska jury, zložená z motoristických novinárov. Výsledky slávnostne vyhlásili v stredu (30. 1.) večer v Bratislave.Ako uviedol pre TASR organizátor ankety Ľuboš Kríž zo špecializovaného motoristického magazínu STOP, hodnotili sa všetky automobilové novinky, ktoré boli na slovenský trh dodané od 1. januára 2018 do konca roku. Vždy musí ísť o základný model, nie o odvodeniny, ako je kabriolet alebo kombi. Jury najprv vyberie siedmich finalistov, ktorých automobily pristavia importéri koncom roku v jednu sobotu a členovia jury na nich jazdia a porovnávajú ich celý deň. Majú k dispozícii 25 bodov, pričom jedno auto môže získať maximálne desať bodov. Je to tá istá metodológia, aká je v európskej novinárskej ankete Car of the year. Výsledky európskej ankety budú vyhlásené o mesiac na ženevskom autosalóne.Na ďalších miestach sa umiestnili Kia Ceed, Berlingo/Combo/Rifter, Volkswagen Touareg, Ford Focus, Dacia Duster a Honda CR-V.