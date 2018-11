Autom vrazil do skupiny školákov, hlásia piatich mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 22. novembra (TASR) - Do skupiny školákov v meste Chu-lu-tao na severovýchode Číny vrazilo vo štvrtok vozidlo. Zrážka si vyžiadala päť mŕtvych a 18 zranených, informovala s odvolaním sa na čínske štátne médiá agentúra AP.K zrážke došlo pred základnou školou v tomto pobrežnom meste v provincii Liao-ning okolo poludnia miestneho času. Viacero detí previezli do nemocnice. Vodiča auta zadržali, uviedla štátna televízna stanica CCTV.Zábery z bezpečnostnej kamery podľa správ zachytávajú, ako školáci prechádzajú cez cestu pred svojou školou, keď sa k nim priblíži auto, ktoré prejde do protismeru a vrazí do nich.Príčina zrážky je predmetom vyšetrovania, v Číne však v poslednom čase došlo k viacerým zámerným útokom autami, píše AP.V októbri muž vrazil s vozidlom do davu chodcov v meste Ning-po na východe krajiny, kde zabil dvoch ľudí a zranil 16 ďalších. V septembri zahynulo v provincii Chu-nan 11 ľudí a 44 osôb hospitalizovali po tom, ako muž úmyselne narazil vozidlom SUV do ľudí na námestí, aby následne vystúpil a útočil ďalej dýkou a lopatou.