Automatizácia od Schneider Electric pomáha expandovať riešeniam na zachytávanie uhlíka

Univerzálna automatizácia

25.7.2023 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric , líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, oznámila, že v spolupráci so spoločnosťou Platinum Electrical Engineering implementovala riešenie EcoStruxure Automation Expert pre spoločnosť Brilliant Planet , ktorá je priekopníkom v oblasti nízkonákladového zachytávania uhlíka na báze rias.Brilliant Planet využíva riasy ako cenovo dostupnú metódu trvalého a kvantifikovateľného zachytávania uhlíka v rozsahu gigaton. Obrovské množstvá mikrorias pestované v otvorených bazénoch na morskom pobreží dokážu zachytiť z atmosféry až 30-krát viac uhlíka ako rovnaká plocha lesa. Podľa Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC) sú technológie zachytávania uhlíka kľúčovou súčasťou úsilia o riešenie klimatických zmien.Brilliant Planet má za sebou osem rokoch vývoja a štvorročné testovanie zariadení v Maroku s rozlohou troch hektárov. Firma teraz vyvíja škálovateľnú platformu, ktorú bude možné nasadzovať po celom svete."Aby sme mohli riešenie škálovať, musíme byť schopní modularizovať našu aplikáciu," hovorí Adam Taylor, generálny riaditeľ spoločnosti Brilliant Planet. "Riešenie Schneider Electric a Platinum Electrical Engineering nám umožňuje kopírovať, vkladať a škálovať technológie na ďalších lokalitách. To znamená, že môžeme efektívnejšie využívať zdroje a zlepšiť kontrolu. Veríme, že tieto systémy poskytnú základ pre našu ďalšiu expanziu."Proces zachytávania uhlíka si vyžaduje veľmi flexibilný a účinný riadiaci systém, ktorý sa dá podľa potreby ľahko rozšíriť. Spoločnosť Brilliant Planet si vybrala spoločnosť Platinum Electrical Engineering, certifikovaného aliančného partnera Schneider Electric , na nasadenie systému EcoStruxure Automation Expert, prvého softvérovo orientovaného univerzálneho automatizačného systému na svete, spolu so systémovou platformou AVEVA a systémom AVEVA Insight na zabezpečenie riadenia a kontroly prevádzky.Tradičné systémy priemyselnej automatizácie sú uzavreté, proprietárne a založené na hardvéri. Firmy, ktoré chcú integrovať nové technológie od rôznych výrobcov čelia dileme, ako automatizovať efektívne, jednoducho a s optimálnymi nákladmi. EcoStruxure Automation Expert je univerzálne automatizačné riešenie založené na norme IEC 61499 pre interoperabilitu, a preto ho možno ľahko integrovať s novými alebo existujúcimi zariadeniami tretích strán a ľahko škálovať v nových lokalitách. Tento prístup ukazuje ako príklad Brilliant Planet."Využívaním EcoStruxure Automation Expert môžeme výrazne skrátiť čas potrebný na integráciu a testovanie riadiaceho softvéru pre každú prevádzku spoločnosti Brilliant Planet," hovorí Stephen Maltby, výkonný riaditeľ spoločnosti Platinum Electrical Engineering. "Máme v rukách možnosti na podstatne kreatívnejší prístup k projektom, čo nám umožňuje pracovať so zelenými aj brown-field projektmi oveľa agilnejším spôsobom. Štandardizovaná aplikácia umožňuje jednoducho riešiť problémy a prispôsobovať procesy špecifickým potrebám zákazníka a dodávať kompletný systém na mieru, ktorý je však škálovateľný.""Na to, aby nám pomohli dosiahnuť našu misiu udržateľnosti a priemyselnej automatizácie novej generácie, potrebujeme sieť dôveryhodných aliančných partnerov a odvážnych zákazníkov. Tento projekt je dôkazom obidvoch," hovorí Sanjith Singh, globálny viceprezident pre softvérovo orientovanú automatizáciu v spoločnosti Schneider Electric. "Zatiaľ čo spoločnosť Brilliant Planet využíva našu technológiu na poskytovanie udržateľných riešení na riešenie výzvy klimatických zmien, spoločnosť Platinum Electrical Engineering dodáva efektívne a škálovateľné riešenie."Informačný servis