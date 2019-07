Automobilka Porsche po slabom rozbehu predala viac vozidiel ako vlani

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stuttgart 9. júla (TASR) – Po slabom štarte do roku 2019 sa automobilka Porsche dostala do tempa a napokon v prvom polroku predala o 2 % viac áut než v rovnakom období vlaňajška. Vedenie firmy o tom informovalo v utorok v Stuttgarte.Porsche na konci prvého štvrťroka zápasilo s viacerými problémami. Medzi nimi bolo aj neplnenie novej normy WLTP a jeho zaostávanie v predaji medziročne dosahovalo 12 %.Porsche v prvom polroku dodalo na trh 133.484 vozidiel. Viac ako tretina z nich boli Macany. Ide o malé terénne vozidlo, ktoré je u zákazníkov z jeho výroby najobľúbenejšie.Automobilke sa darilo najmä na čínskom trhu. V prvom štvrťroku aj tam zaznamenala medziročný pokles predaja 10 %, ale do konca júna dosiahla prírastok 28 %. V Spojených štátoch sa predaj zvýšil medziročne o 3 %.Vedenie Porsche slabý výsledok prvej štvrtiny roka odôvodnilo aj tým, že veľa zákazníkov sa rozhodlo vyčkávať na zníženie dane z pridanej hodnoty.V Nemecku a v celej Európe sa však negatívny trend zo začiatku roka nepodarilo prekonať. V porovnaní s vlaňajškom je pokles predaja áut viac ako 10 %.uviedol člen správnej rady zodpovedný za distribúciu vozidiel Detlev von Platen.