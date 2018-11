Automobilky a strojári ťahajú priemysel, viacerým odvetviam sa nedarí

Ilustračná snímka. Foto: Kia Motors Slovakia s.r.o. Foto: Kia Motors Slovakia s.r.o.

Bratislava 9. novembra (TASR) – Lídrom priemyslu posledných mesiacov bol automobilový priemysel. K rastu prispievali tiež výrobcovia strojov, ktorí za automobilkami zaostávali len mierne. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa produkcia priemyslu v septembri znížila o 0,2 % (sezónne očistené dáta). Dynamika medziročného rastu sa zároveň spomalila z 2,1 % na 0,4 %. Priemysel si teda v septembri podľa analytika pripísal s výnimkou veľkonočného marca najpomalší medziročný rast v tomto roku.Ťahúňom v posledných mesiacoch bol automobilový priemysel, ktorého dynamika medziročného rastu sa spomalila z 15,5 % na 10,1 %. Odvetvie podľa Koršňáka pravdepodobne reagovalo na zavedenie novej normy WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a na nižšie predaje áut v Európe. Významnejší príspevok k rastu si pripísali aj výrobcovia strojov, ktorých produkcia sa medziročne zvýšila o 26,5 % a celkové medziročné čísla priemyslu navyšovala o takmer 2 percentuálne body (p. b.). Darilo sa aj výrobcom elektrických zariadení iných ako spotrebná elektronika. "Tieto tri silné exportné odvetvia v úhrne v septembri prispeli k medziročnému rastu slovenského priemyslu takmer 5 p. b.," priblížil Koršňák.Ostatné odvetvia slovenského priemyslu sa však podľa neho nevyvíjali rovnako pozitívne. Medziročný rast si pripísali už len farmaceuti a potravinári. "Naopak, viacero odvetví si opäť pripísalo dvojciferné dynamiky medziročného poklesu produkcie (rafinérsky, odevný/textilný, nábytkársky priemysel, výrobcovia chemikálií i spotrebnej elektroniky)," skonštatoval. Klesajúci trend vykazovali aj odvetvia ťažby či energetiky. Produkcia hutníkov sa tiež znížila, čo môže podľa analytika signalizovať blížiace sa výraznejšie spomalenie slovenského priemyslu a ekonomiky.Slabšie septembrové čísla sa prejavili aj na číslach za celý štvrťrok. "Dynamika rastu priemyslu sa v treťom štvrťroku spomalila z 0,3 % na 0,1 % v medzikvartálnom (sezónne očistenom) porovnaní a z 2,9 % na 1,5 % v medziročnom porovnaní," vyčíslil Koršňák.V relatívne silnom raste z minulých mesiacov pokračovalo stavebníctvo. Dynamika jeho medziročného rastu sa zrýchľovala z 10,7 % na 12,5 %. K medziročnému rastu prispeli oba segmenty stavebníctva – výstavba infraštruktúry i budov. V treťom štvrťroku sa tak dynamika rast tohto sektora výraznejšie zrýchlila a stavebníctvo by tak podľa analytika malo byť jedným z hlavných ťahúňov rastu HDP.Nálada v slovenskom priemysle bola v októbri najhoršia od januára tohto roka, upozornil Koršňák. Producenti v priemysle sú podľa neho pesimistickejší najmä v prípade produkcie v najbližších mesiacoch. "Zdá sa pritom, že problémy na európskom trhu s novými autami už mohli dobehnúť aj slovenských producentov v sektore, ktorí hodnotili plánovanú produkciu zvlášť negatívne," myslí si Koršňák. Produkcii automobilového priemyslu by mal pomôcť štart produkcie v novom závode Jaguar Land Rover.Stavebníctvo by aj v nasledujúcich mesiacoch malo ťažiť stále najmä z reštartu výstavby infraštruktúry, ktorej by ešte aj v októbri mali pomáhať aj masívne investície samospráv do infraštruktúry s blížiacim sa termínom komunálnych volieb. Riziká v tomto segmente sú však podľa analytika stále významné. Stavebníctvo by si napriek tomu v tomto roku malo udržať stále prevažne rastovú trajektóriu.