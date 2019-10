Automobilový priemysel: Nastavme podmienky pre dlhodobý rozvoj

Ilustračná snímka. Foto: TASR / Pavol Ďurčo Foto: TASR / Pavol Ďurčo

Bratislava 23. októbra (TASR) - Vedenie Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR sa stretlo s predstaviteľmi všetkých štyroch automobiliek. Hovorili hlavne o tom, ako zabezpečiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku.Najväčší zamestnávatelia v automobilovom sektore sú znepokojení aktuálnou situáciou. Nepodarilo sa splniť dôležité body z uznesenia vlády, ktoré bolo prijaté ešte v decembri 2017. Do uznesenia vlády z apríla 2019 sa nedostali návrhy, ktoré boli pri stretnutí vo februári tohto roku prerokované a zástupcovia automobilového sektoru ich považujú za dôležité.Automobilový priemysel so štyrmi automobilkami a 350 dodávateľmi v súčasnosti zamestnáva viac ako 150.000 pracovníkov, priamo a nepriamo ovplyvňuje tvorbu ďalších viac ako 250.000 pracovných miest, pričom generuje 44 % HDP z priemyselnej výroby. Na exporte sa podieľa 40,2 %, a preto významným spôsobom prispieva k pozitívnej obchodnej bilancii Slovenska.Prezident ZAP SR Alexander Matušek na stretnutí hovoril o vývoji situácie v súvislosti s pripravovaným memorandom medzi vládou SR a ZAP SR, ako aj o stave uznesení vlády, ktoré mali byť zrealizované do roku 2020."Niektoré čiastkové ciele sa podarilo dosiahnuť. Realizácia uznesení, ktoré by mali zásadným spôsobom pomôcť zachovať konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku v horizonte najbližších desiatich rokov, však stále stagnuje," povedal Matušek.Vzhľadom na význam automobilového priemyslu je nevyhnutné zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Zo strany vlády by mali byť prijímané také riešenia, ktoré nezvýšia daňové ani odvodové zaťaženie pre zamestnancov a zamestnávateľov. S predvídateľnosťou podnikateľského prostredia priamo súvisí aj štandardný legislatívny proces prijímania zákonov či ich noviel."Musíme si uvedomiť, že o budúce zákazky súťažíme v globálnom prostredí. A my s cenou práce prestávame byť konkurencieschopní v rámci krajín V4," zdôraznil Matušek.