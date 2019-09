Automobilový priemysel vidí riziká pri zmene určovania minimálnej mzdy

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Návrhy na úpravu výpočtu mechanizmu minimálnej mzdy, ako aj zavedenie 5-týždňovej dovolenky pre zamestnanca, ktorý má dieťa v trvalej starostlivosti, sú nesystémové a nepremyslené. Tvrdí to Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR. Obe novely boli predložené do parlamentu. Úpravu dovolenky navrhujú koaliční poslanci SNS a určovanie minimálnej mzdy zase poslanci Smeru-SD.Schválenie týchto dvoch noviel podľa ZAP bude viesť k ďalšiemu poklesu konkurencieschopnosti Slovenska a budú opätovne zvyšovať náklady zamestnávateľov. ZAP upozorňuje na ekonomické analýzy, ktoré ukazujú, že na Slovensku dochádza k znižovaniu výkonnosti firiem, postupnému zastavovaniu investícií, čo so sebou prináša aj znižovanie zamestnanosti a hrozbu prepúšťania.uviedol ZAP v stanovisku pre médiá. Počas rokovania zväz vládu žiadal aj o kompenzáciu vplyvov z predošlých sociálnych balíčkov.upozornil ZAP.Za mimoriadne nebezpečný považuje zväz hlavne návrh na spôsob výpočtu minimálnej mzdy bez toho, aby bola odpojená od ostatných 42 zákonov, ktoré už teraz automaticky zvyšujú náklady zamestnávateľov.tvrdí ZAP. Poslanci Smeru-SD však uviedli, že prijatie novely posilní postavenie minimálnej mzdy ako ústavného práva zamestnanca. Zároveň sa má posilniť úloha zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov v rámci tohto procesu, pretože ich dohoda o sume mesačnej minimálnej mzdy má byť záväzná. Podľa poslancov bude zabezpečená aj predvídateľnosť sumy mesačnej minimálnej mzdy.Poslanci SNS sú zase pri návrhu na zvýšenie výmeru dovolenky presvedčení, že to bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, samotnú výchovu detí, ale aj na cestovný ruch.Zväz však žiada vládu, aby podobné návrhy iniciovala štandardným spôsobom." myslí si zväz.Ak má vláda ambíciu novelizovať Zákonník práce, zväz vidí iné akútne problémy, ktoré potrebujú riešenie.myslí si zväz. Opätovne tiež zdôrazňuje, že automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím slovenskej ekonomiky.dodal zväz.