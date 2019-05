Autonomous Vehicles Summit september 2019

Foto: Autonomous Vehicles Summit Foto: Autonomous Vehicles Summit

Foto: Autonomous Vehicles Summit/TESLA Foto: Autonomous Vehicles Summit/TESLA

Organizátor

J. C. Trade Bridge International s.r.o., Bratislava

Kontakt: +421 903 447 629

info@autonomousvehiclessummit.eu



Bližšie informácie:

Oficálna web stránka podujatia

FB page J. C. Trade Bridge International s.r.o., BratislavaKontakt: +421 903 447 629

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (OTS) - AUTONOMOUS VEHICLES SUMMIT = dva dni plné inovácií! Termín konania summitu bol na žiadosť mnohých účastníkov pri pretlaku IT eventov koncom mája v Bratislave preložený na september 2019.Pioneers event tohto zamerania na Slovensku a v regióne je výzvou a príležitosťou na v súčasnosti nevyhnutnú konvergenciu partnerstiev ekosystémov autonómnych vozidiel prostredníctvom liniek inovačné technológie - automotive priemysel – vlády - investori, ktorých zástupcov pozývame na summit, konkrétne inovátorov, univerzity, academy, zástupcov automotive priemyslu, dopravy, sharing – cars firiem, urbanistov, zástupcov smart cities, regionálnych vlád - VÚC, samospráv miest a obcí, zástupcov štátnej správy, národných vlád CEE, zástupcov Európskej komisie a EP, a každého, koho zaujíma prostredie v ktorom žije a bude žiť.V rámci Autonomous Vehicles Summit, je v EXPO časti možná prezentácia s vlastným stánkom autonómnym vozidlám relevantných, tak technologických firiem, univerzít, academy, ako aj automobiliek, OEM, smart cities urbanistov, business firiem a organizácií. Kontaktujte nás! Všetci návštevníci summitu po registrácii na vstup na podujatie , majú možnosť využiť B2match networking na summite a získať tak informácie od renomovaných odborníkov, rečníkov summitu, stretnúť sa s nimi a diskutovať. Všetky stretnutia si dohodnete priamo on line cez B2match system summitu.Pre summit je zabezpečený simultánny preklad slovenčina-angličtina-slovenčina nielen pre prednášky, ale tiež pre interaktívne online panelové diskusie, do ktorých sa môže zapojiť každý účastník.