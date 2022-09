Avion organizuje prvý swap detských vecí, knižiek a hračiek

Ako bude SWAP prebiehať?

23.9.2022 (Webnoviny.sk) -"Prvým SWAPOM detských vecí, knižiek a hračiek chceme vyjsť v ústrety našim zákazníkom, ktorí chcú svojim ratolestiam vynoviť šatník ekologicky aj ekonomicky. Za prinesenie každej veci účastníkov aj odmeníme a verím, že sa zo SWAPU stane Avion tradícia a akciu využijú návštevníci aj na spoznanie nových ľudí a strávenie príjemných chvíľ," hovoría dodáva: "Téma udržateľnosti je súčasťou každodennej práce v Avione. Záleží nám na tom, aby naše správanie malo pozitívny vplyv na životné prostredie a inšpirovalo zákazníkov k zmene." Avion tento rok spustil iniciatívu s názvom Zmeňme to spolu , do ktorej patria všetky aktivity centra na podporu projektov týkajúcich sa verejného povedomia o možnosti zlepšenia vplyvu na životné prostredie.SWAP bude prebiehaťv Komunitnom centre na 1. poschodí nad predajňou Office Shoes v bratislavskom Avione. Pre deti je prichystaný detský kútik aj drobné občerstvenie.Podmienkou je, aby boli prinesené veci čisté a zachovalé, určené pre deti vo veku od 0 do 10 rokov.Za každú vec, ktorú na SWAP návštevníci prinesú, dostanú unikátny žetón. Ten bude slúžiť ako mena, ktorú vymenia za čokoľvek, čo sa im spomedzi prinesených vecí páči. Nevyužité žetóny môžu vymeniť za rodinnú vstupenku na výstavu Leonardo da Vinci , ktorá práve prebieha v Avione pri gastropasáži.Zároveň každý účastník SWAPU dostane lístok na Avion vláčik. Návštevníci získajú aj vernostnú kartičku. Za účasť na štyroch SWAPOCH, ktoré bude centrum organizovať, získajú odmenu vo forme 10-eurovej darčekovej poukážky Avion.Viac informácií nájdete na webstránke Avionu Informačný servis