Avion vysadil pre Bratislavu ďalšie stromy

Eko príbeh pre všetkých

27.5.2021 (Webnoviny.sk) -"Sme veľmi radi, že sa nám podarilo splniť záväzok – podporiť výsadbu 50 stromov v hlavnom meste. Záleží nám na komunitách a okolí, kde žijeme, oddychujeme aj pracujeme. Chceme prispieť nielen k zelenšej Bratislave, ale aj k udržateľnému spôsobu života, ktorý sa týka nás všetkých aj našej každodennej práce v Avione," vysvetľujeDo sadenia stromov v škôlkach a školách MŠ Miletičova, MŠ Haburská a ZŠ Kulíškova v Ružinove sa zapojil manažment centra, pomohli aj detičky s rodičmi a vyučujúcimi z Brilliant Stars International Primary School & Kindergarten.Avion koncom roka 2020 podporil aj výsadbu 18 stromov okolo jazera Rohlík v mestskej časti Ružinov. Bratislavu tak v najbližších rokoch skrášlia dospelé nové stromy ako napríklad breza himalájska či jelša sivá.Podľa autorov iniciatívy 10 000 stromov je cieľom v hlavnom meste do roku 2022 vysadiť 10-tisíc stromov.Aktivity aj investície podporujúce trvalú udržateľnosť sú základným pilierom dlhodobej stratégie spoločnosti INGKA Centres. Tento rok Avion predstavil novú stratégiu na podporu udržateľnosti Eko príbeh 2021 Najväčšie nákupné centrum za svoje aktivity v oblasti trvalej udržateľnosti získalo vlani aj prestížny zelený certifikát BREEAM In Use."Teší nás, že na životnom prostredí záleží aj našim zákazníkom. Tí si pri výbere obchodov na nákupy všímajú okrem ponuky, ceny či lokality aj úplne nový aspekt – až vyše 62 percentám záleží, či ich obľúbená predajňa alebo nákupné centrum podporuje trvalú udržateľnosť. Aj tento faktor ovplyvňuje ich nákupné rozhodovanie," dodáva. Odpovede sú výsledkom online prieskumu Avionu z apríla tohto roka pri príležitosti Dňa Zeme.Centrum sa dlhodobo snaží aj na vlastnú prevádzku využívať čo najviac ekologických riešení. Všetky centrá Avion v Česku aj na Slovensku nakupujú elektrinu z obnoviteľných zdrojov už 13 rokov.Avion bol medzi prvými centrami, ktoré vybudovali v spolupráci s partnermi miesta na nabíjanie elektromobilov a podporili tak formu dopravy, ktorá je šetrnejšia k prírode. Od septembra 2020 poskytuje centrum službu nabíjania elektromobilov pre zákazníkov zadarmo.Hlavné mesto SR Bratislava pracuje v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pláne systematickej obnovy a udržateľnosti drevín. Od roku 2019 mesto vysadilo 1 016 stromov, 271 stromov v rámci náhradnej výsadby a 745 stromov navyše, čo je viac, ako sa mestu podarilo vysadiť spolu počas predošlých štyroch rokov. Mesto plánuje do roku 2022 vysadiť na území Bratislavy 10-tisíc stromov a kríkov.Informačný servis