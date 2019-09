Avramopulos: Otázka utečencov na mori sa týka celého Stredomoria

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vittoriosa/Brusel 23. septembra (TASR) - Európska únia by mala byť "v prvej línii" riadenia migračnej krízy spolu s krajinami ako Taliansko, Grécko, Malta, Španielsko a Cyprus. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedol eurokomisár pre vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos na minisummite na Malte zameranom na problematiku nelegálnych utečencov zachránených na mori.povedal Avramopulos na podujatí, ktoré sa snaží nájsť vhodný mechanizmus na automatické prerozdeľovanie utečencov zachránených na mori.Na schôdzke sa zúčastňujú ministri vnútra Nemecka, Francúzska, Talianska a Malty, ku ktorým sa pripojil aj ich fínsky rezortný kolega ako predstaviteľ krajiny momentálne predsedajúcej v Rade EÚ.Avramopulos zároveň pripomenul, že hoci sa minisummit na Malte zameriava predovšetkým na situáciu v centrálnej časti Stredozemného mora, v iných častiach tohto regiónu treba riešiť podobné situácie." uviedol eurokomisár.V súvislosti s rokovaniami na Malte však panujú aj obavy, aby prípadné rozhodnutie o automatickom prerozdeľovaní iba utečencov zachránených v centrálnom Stredomorí nebolo vnímané ako nekorektné z pohľadu krajín, kam migranti prichádzajú odinakiaľ. Je to najmä prípad Grécka, kam prichádzajú migranti cez východné Stredomorie, a tiež Španielska, kam sa dostávajú cez západnú časť.Týmto obavám nasvedčujú aj tohoročné štatistiky. Od začiatku januára sa v Taliansku alebo na Malte vylodilo iba 13 percent zo 67.000 nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Európy, v Grécku to bolo 57 percent a v Španielsku 29 percent.