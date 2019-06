Až 60 percent Južného Sudánu čelí kritickému nedostatku potravín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Džuba 14. júna (TASR) - Takmer sedem miliónov obyvateľov Južného Sudánu, teda 60 percent populácie tejto africkej krajiny, čelí hrozbe kritického nedostatku potravín. Vyplýva to zo správy, ktorú v piatok zverejnila juhosudánska vláda v spolupráci s OSN. Informovala o tom agentúra AP.Deväť mesiacov po tom, ako bola v Južnom Sudáne uzavretá mierová dohoda, ktorá ukončila päť rokov trvajúcu občiansku vojnu, sa podľa správy až dva milióny obyvateľov tejto krajiny ocitli na pokraji hladomoru.Zhoršujúca sa potravinová situácia v Južnom Sudáne je podľa AP pripisovaná meškajúcim dažďom, hospodárskej kríze a následkom vojny, ktorá pripravila za päť rokov o život takmer 400 000 ľudí. Niektorí miestni respondenti vrátane detí pre AP uviedli, že jedia len raz denne.Svetový potravinový program už medzitým do krajiny priviezol 173 000 ton jedla, čo je viac ako v rovnakom období pred rokom.Južný Sudán vznikol v atmosfére optimizmu v roku 2011, keď získal nezávislosť od Sudánu. Rivalita medzi juhosudánskym prezidentom Salvom Kiirom a vodcom povstalcov Riekom Macharom však vyústila v roku 2013 do občianskej vojny sprevádzanej násilím, znásilňovaním a obavami z etnických čistiek.Počas vojny zahynulo už vyše 380 000 ľudí a štyri milióny obyvateľov ušli zo svojich domovov. Konflikt zanechal hospodárstvo tejto na ropu bohatej krajiny v troskách.