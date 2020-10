Až päť slovenských regiónov označilo Nemecko za rizikové, vyžadujú negatívny test

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.10.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecko zaradilo slovenské samosprávne kraje Bratislava, Nitra, Prešov, Trnava a Žilina od stredy 7. októbra medzi rizikové oblasti z hľadiska šírenia ochorenia COVID-19 Cestujúci prichádzajúci z uvedených regiónov musia ísť do karantény a absolvovať povinné testovanie alebo predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 48 hodín. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.„Testovanie v Nemecku vykonané do desiatich dní po príchode je bezplatné pre všetkých cestujúcich, vrátane tých, ktorí v Nemecku nie sú zdravotne poistení," priblížil rezort diplomacie. Do negatívneho výsledku ostáva naďalej v platnosti povinnosť karantény.Po príchode do miesta bydliska v Nemecku sú zároveň všetci cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí povinní kontaktovať príslušný nemecký úrad zdravia, kde dostanú informácie k ďalšiemu postupu, ku karanténe a k prípadným ďalším testom na COVID-19.V jednotlivých spolkových krajinách sa totiž podmienky môžu odlišovať. „Odporúčame preto cestujúcim ešte pred vstupom do Nemecka kontaktovať príslušný úrad zdravia podľa miesta pobytu a informovať sa o podmienkach karantény a testovania na COVID-19," vyzvalo ministerstvo.