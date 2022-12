Až pol metra snehu: Podmienky na lyžovanie sú dobré až veľmi dobré

Lyžiarska sezóna je spustená v 20 zimných areáloch. Dnes štartujú vleky a lanovky na Králikoch, a v Snowparku Lučivná. Od piatku k nim pribudnú napríklad Martinské hole aj Skicentrum Strachan v Ždiari. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, snehová vrstva dosahuje zväčša 20 cm až pol metra. Strediská sú zatiaľ v čiastočnej prevádzke, svahy sa spúšťajú postupne, v závislosti od mínusových teplôt a možnosti technického zasnežovania.



Najviac tratí je upravených v Jasnej – až 26 km, v Tatranskej Lomnici a na Kubínskej holi – 8 km. Roháče-Spálená a Bachledka majú pre lyžiarov pripravených do 5 km zjazdoviek. Na Štrbskom Plese sa zatiaľ lyžuje v lokalite Interski, no už zajtra pre lyžiarov spúšťajú hornú časť Furkota a tradičné Solisko. Čakacie doby sú minimálne, do Vianoc platia mimosezónne ceny. Skipasy sú oproti minulému roku drahšie o 10 až 20%, cena celodenného skipasu vzrástla o 3 až 6 Eur. Výhodnejšie skipasy ponúkajú jednotlivé e-shopy stredísk.

Nízke Tatry



Donovaly-Záhradište 40 cm dobré



Jasná sever 30-70 cm veľmi dobré



Jasná juh 30-60 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 40 cm veľmi dobré





Vysoké, Západné a Belianske Tatry



Štrbské Pleso 40-50 cm dobré



Roháče-Spálená 40-60 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



BachledkaSki&Sun 35-45 cm dobré



Snowpark Lúčivná 70 cm veľmi dobré





Malá Fatra



Vrátna - Paseky 50 cm dobré





Kysuce a Orava



Snowparadise Veľká Rača 30 cm dobré



Kubínska hoľa 50 cm veľmi dobré



Brezovica 50 cm dobré



Krušetnica 70 cm veľmi dobré





Javorníky



Skicentrum Kohútka 30-50 cm dobré





Západné Slovensko



Pezinská Baba 20 cm dobré



Zochova chata 20 cm dobré





Stredné Slovensko



Krahule 30 cm veľmi dobré



Králiky 40 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Jahodná 25 cm veľmi dobré

V Alpách je v prevádzke už väčšina lyžiarskych areálov – v Rakúsku nad 150. Situácia je stabilná, snehová vrstva niekde mierne poklesla, zajtra sa očakáva mierne sneženie v západnej časti Álp. Podmienky sú dobré až veľmi dobré. Do prevádzky pribudli ďalšie zjazdovky, plný stav tratí však nie je k dispozícii – dostupnosť sa pohybuje okolo 50 až 80 percent.

Rakúsko



Göstling - Hochkar 10–60 cm dobré



Hinterstoder 30–60 cm dobré



Hochficht 40–65 cm dobré



Hintertux 30–100 cm veľmi dobré



Ischgl 10–40 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 50-55 cm dobré



Obertauern 50-100 cm veľmi dobré



Semmering 30-50 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-70 cm dobré



Stuhleck 35-60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 10-50 cm veľmi dobré



Sölden 0–150 cm dobré



St. Anton am Arlberg 30-130 cm dobré



Stubai 20–80 cm dobré



St. Anton am Arlberg 20-65 cm dobré



Zell am See – Kaprun 0–75 cm dobré



Zillertal Arena 25-50 cm dobré





Taliansko



Bormio 30-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 40-80 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 40–55 cm dobré





Švajčiarsko



Corvatsch 30-50 cm dobré



Saas-Fee 30–135 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 30-60 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 65-110 cm dobré



La Plagne 20-95 cm dobré



Les Trois Vallées 60-110 cm dobré



Tignes 50-115 cm dobré



Vald Isére 55-90 cm dobré