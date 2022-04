Až tretina práce vykonávanej na Slovensku dá robiť z domu, obavy zamestnávateľov pominuli

Nový normál pre veľkú časť pracujúcich

Stretnutia sa presunuli do online priestoru

16.4.2022 (Webnoviny.sk) - Práca z domu sa presadila nie len počas vĺn pandémie, ale aj po nich. Konštatujú to analytici VÚB banky vo svojej analýze pri spätnom pohľade na pandémiu za ostatné dva roky.Pred pandémiou panovala voči práci z domu zo strany zamestnávateľov a manažérov pomerne veľká nedôvera. Šéfovia si často nevedeli predstaviť, že nebudú mať svojich zamestnancov fyzicky pod dohľadom po celý pracovný týždeň.„Od pandémie sa však práca z domu stala plnohodnotným novým normálom pracovného fungovania veľkej časti strednej triedy, keďže sa ukázalo, že nevedie k merateľnému poklesu produktivity práce a mnohým pracovníkom vyhovuje oveľa viac ako každodenné dochádzanie do kancelárie,“ konštatuje sa v analýze.Z toho, čo sa začalo ako protiepidemické opatrenie počas zákazov vychádzania, sa prakticky stal nový normál pre veľkú časť pracujúcej populácie. Analýza Národnej banky Slovenska ukázala, že viac ako tretina práce vykonávanej na Slovensku sa dá robiť z domu, v Bratislavskom kraji dokonca viac ako polovica. Vyšší podiel zamestnaní, ktoré sa dajú vykonávať z domu, zastávajú ženy a pracovníci s vyšším vzdelaním. Často ide svojou povahou v princípe o „úradnícke“ povolania vykonávané sediac za počítačom pripojeným na internet.Preto mnohé firmy svojim zamestnancom, ktorí ešte možnosť práce z domu nemali, rýchlo takéto vybavenie nakupovali. Spolu s tým narástol aj počet pracovných ponúk, ktoré čiastočnú prácu z domu ponúkajú, či dokonca vôbec nevyžadujú pobyt na pracovisku. Podľa analýzy portálu Profesia.sk najviac v odvetviach IT, prekladateľstva, v médiách, či zákazníckej podpore.S prácou z domu sa zmenila aj organizácie práce, keď sa mnoho rokovaní, porád či stretnutí presunulo do online priestoru prostredníctvom programov ako MS Teams, Zoom, Skype a podobne. Výrazne sa tiež znížil počet pracovných ciest, čo bolo vidno najmä na prepade tržieb business leteniek. „Keďže zamestnanci pracujúci z domu boli fyzicky „v práci“ takpovediac 24 hodín denne, vytvorilo to tiež požiadavku mať na „home office“ aj čas pre seba, teda striktnejšie oddeliť pracovný a súkromný čas,“ skonštatovali analytici.