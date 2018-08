Azango z Trenčína sa podľa belgických médií upísal na 3 roky KAA Gent

Na snímke hore Philip Azango ešte v drese Trenčína. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gent 31. augusta (TASR) - Nigérijský futbalový krídelník Philip Azango podľa belgických médií prestúpil z AS Trenčín do KAA Gent. Portál nieuwsblad.be v piatok večer informoval, že dvadsaťjedenročný mladík už podpísal zmluvu na tri roky.Azango prišiel do Trenčína vlani v septembri a v prebiehajúcej sezóne patril medzi ofenzívnych ťahúňov tímu v snahe prebojovať sa do skupinovej fázy Európskej ligy. Trenčín však skončil na jej prahu, keď vo štvrtkovej odvete play off prehral na pôde cyperského AEK Larnaka 0:3.Generálny manažér fortunaligového klubu Róbert Rybníček po zápase informoval, že po prestupe Jamesa Lawrencea do Anderlechtu Brusel odíde z mužstva ešte jeden z dvojice Antonio Mance alebo práve Azango.