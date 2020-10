Azerbajdžan obvinil Arménsko z raketového útoku na  jeho druhé najväčšie mesto, hlásia mŕtvych aj zranených

Sovietska raketa

17.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pri novej eskalácii bojov o Náhorný Karabach Azerbajdžan v sobotu obvinil susedné Arménsko, že balistickou raketou zasiahlo druhé najväčšie mesto Azerbajdžanu.Pri útoku na mesto Gandža podľa azerbajdžanských úradov zahynulo 13 civilistov a ďalších 50 utrpelo zranenia.Arménske ministerstvo obrany odmietlo, že má s útokom niečo spoločné. Separatistickí predstavitelia v Náhornom Karabachu však vydali vyhlásenie, v ktorom uviedli, že v Gandži sa nachádzajú údajné "legitímne" vojenské objekty, no k zodpovednosti za útok sa neprihlásili.Azerbajdžanskí predstavitelia uviedli, že raketa Scud sovietskej výroby cez noc zničila alebo poškodila asi 20 obytných budov v Gandži a pohotovostní pracovníci strávili hodiny hľadaním obetí a preživších v sutinách.Počiatok rakiet Scud siaha do 60. rokov 20. storočia. Dokážu uniesť veľké množstvo výbušnín, sú však známe svojou nepresnosťou.Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v televíznom prejave k národu odsúdil raketový útok ako vojnový zločin a varoval vedenie Arménska, že zaň bude niesť zodpovednosť. "Azerbajdžan odpovie, a to výlučne na bojisku," uviedol.Alijev taktiež oznámil, že azerbajdžanské sily dobyli mesto Fizuli a sedem dedín v jeho okolí, čím získali "strategický náskok". Fizuli je jedným zo siedmich azerbajdžanských regiónov mimo Náhorného Karabachu, ktorých sa arménske sily zmocnili počas vojny na začiatku 90. rokov.Najnovšia séria konfliktov medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach sa začala v nedeľu 27. septembra. Počas takmer tri týždne trvajúcich bojov prišli o život stovky ľudí.Cieľom ostreľovania sa navyše čoraz častejšie stávajú obývané oblasti. Stepanakert, hlavné mesto regiónu Náhorný Karabach, v noci na sobotu opäť čelil ostreľovaniu a podľa separatistických úradov boli zranení traja civilisti.Náhorný Karabach obývajú etnickí Arméni a Azerbajdžan stratil kontrolu nad oblasťou vo vojne začiatkom 90. rokov. Táto enkláva však zostáva medzinárodne uznávaná ako súčasť Azerbajdžanu. Obe strany majú vysokú vojenskú prítomnosť pri demilitarizovanej zóne, ktorá región oddeľuje od zvyšku Azerbajdžanu.Desaťročia trvajúci konflikt si vyžiadal už približne 30-tisíc obetí. Turecko v tejto oblasti výrazne podporuje Azerbajdžan, keďže s Arménskom má historicky zlé vzťahy. Arménsko má zas v konflikte podporu Ruska.