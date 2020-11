Azerbajdžan predĺžil Arménsku lehotu na odovzdanie jedného z okresov v Náhornom Karabachu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Azerbajdžan v nedeľu predĺžil Arménsku lehotu ma odovzdanie regiónu Kelbadžar o desať dní do 25. novembra. Oznámil to v Baku poradca prezidenta Ilhama Alijeva. Kelbadžar je jedným z troch okresov, ktorý musí Arménsko odovzdať na základe dohody o ukončení bojov v Náhornom Karabachu.Arménsko, ktoré malo svoje jednotky stiahnuť z oblasti do nedele, požiadalo o predĺženie lehoty. Odôvodnilo to tým, že z okresu vedie iba jedna úzka cesta, na ktorej vznikajú dopravné zápchy.Azerbajdžan stratil kontrolu nad provinciou Náhorný Karabach po vojne s Arménskom, ktorá sprevádzala rozpad Sovietskeho zväzu. Od roku 1994 platilo krehké prímerie. V najnovšej vojne získal Azerbajdžan kontrolu nad veľkými časťami oblasti. Dohodu o prímerí sprostredkovanú Ruskom podpísali obe krajiny v pondelok.