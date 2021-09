Azerbajdžan reaguje na výrazný nárast infikovaných, do nákupných centier pustia len očkovaných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Od stredy 1. septembra dochádza v Azerbajdžane k sprísňovaniu podmienok vstupu do interiérov. Do nákupných centier a stravovacích zariadení budú môcť napríklad vstúpiť len tí, ktorí dostali aspoň jednu dávku očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.V Azerbajdžane výrazne narastá počet infikovaných osôb, denne pribúda viac ako tritisíc nových prípadov nákazy. Do krajiny je pritom vstup stále možný aj pre Slovákov, podmienkou je predloženie COVID pasu, ktorý potvrdzuje zaočkovanie voči ochoreniu COVID-19. „Letecké spoločnosti aj naďalej vyžadujú od každého cestujúceho pred odletom do Azerbajdžanu potvrdenie o negatívnom výsledku PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín,“ uvádza rezort diplomacie.Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Baku vyzýva slovenských občanov, aby sa vyhýbali miestam so zvýšenou koncentráciou ľudí a dodržiavali hygienické opatrenia.