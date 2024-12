Azerbajdžan žiada pre zostrelenie lietadla od Moskvy odškodnenie, Putin už jednu požiadavku splnil

Tri požiadavky

Alijev chce medzinárodných expertov

29.12.2024 (SITA.sk) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev , ktorý v nedeľu vyhlásil, že azerbajdžanské lietadlo, ktoré sa zrútilo v stredu, zostrelilo Rusko, žiada od Moskvy odškodnenie.Lietadlo letelo v stredu z azerbajdžanského hlavného mesta Baku do metropoly ruskej republiky Čečensko Grozného, ​​ale zmenilo kurz a havarovalo pri pokuse pristáť v Kazachstane. Zahynulo 38 ľudí, ale 29 prežilo.Alijev konštatoval, že lietadlo zasiahla paľba zo zeme nad Ruskom a „stalo sa nekontrolovateľným". Baku podľa Alijeva má pre zostrelenie lietadla voči Moskve tri požiadavky.„Po prvé, ruská strana sa musí Azerbajdžanu ospravedlniť. Po druhé, musí priznať svoju vinu. Po tretie, musí potrestať vinníkov, priviesť ich k trestnej zodpovednosti a zaplatiť odškodné azerbajdžanskému štátu, zraneným cestujúcim a členom posádky,“ povedal.Alijev uviedol, že prvá požiadavka bola „už splnená“, keď sa mu ruský prezident Vladimir Putin v sobotu ospravedlnil. Putin označil haváriu za „tragický incident“, hoci zodpovednosť Moskvy nepriznal.Alijev sa vyslovil aj za to, aby haváriu lietadla vyšetrila „skupina medzinárodných expertov“ a „kategoricky odmietol“ ruský návrh, aby ju vyšetril Výbor pre medzištátne letectvo, ktorý dohliada na civilné letectvo v Spoločenstve nezávislých štátov.„Nie je žiadnym tajomstvom, že túto organizáciu tvoria väčšinou ruskí predstavitelia a na jej čele sú ruskí občania. Objektivita by sa tu nedala úplne zabezpečiť,“ dodal Alijev.