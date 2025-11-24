|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 24.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. novembra 2025
Ázijské akciové trhy vzrástli
Tagy: ázijské akciové trhy
Ázijské akciové trhy v pondelok posilnili, keď nádeje na zníženie úrokov v USA po minulom týždni plnom obáv z technologickej bubliny mierne upokojili trhy. Chuť riskovať dostala v piatok veľmi potrebnú podporu, ...
Zdieľať
24.11.2025 (SITA.sk) - Ázijské akciové trhy v pondelok posilnili, keď nádeje na zníženie úrokov v USA po minulom týždni plnom obáv z technologickej bubliny mierne upokojili trhy. Chuť riskovať dostala v piatok veľmi potrebnú podporu, keď šéf newyorskej pobočky amerického Federálneho rezervného systému John Williams povedal, že stále vidí „priestor na ďalšiu úpravu“ menovej politiky na zasadnutí centrálnej banky 9. a 10. decembra. Vyjadril sa tak deň po zverejnení údajov, podľa ktorých síce v septembri pribudlo viac pracovných miest, ale miera nezamestnanosti sa vyšplhala na najvyššiu úroveň od roku 2021.
Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o dve percentá na 25 716,50 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,1 percenta a uzavrel na úrovni 3 836,7 bodu. V Tokiu sa pre štátny sviatok neobchodovalo.
Zdroj: SITA.sk - Ázijské akciové trhy vzrástli © SITA Všetky práva vyhradené.
Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o dve percentá na 25 716,50 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,1 percenta a uzavrel na úrovni 3 836,7 bodu. V Tokiu sa pre štátny sviatok neobchodovalo.
Zdroj: SITA.sk - Ázijské akciové trhy vzrástli © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ázijské akciové trhy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
KRAJ už šiesty rok podporuje slovenských včelárov
KRAJ už šiesty rok podporuje slovenských včelárov
<< predchádzajúci článok
Wolt a Kaufland vytvorili unikátnu spoluprácu, prináša nové digitálne vernostné výhody pre zákazníkov
Wolt a Kaufland vytvorili unikátnu spoluprácu, prináša nové digitálne vernostné výhody pre zákazníkov