 Ekonomika

24. novembra 2025

Ázijské akciové trhy vzrástli


Ázijské akciové trhy v pondelok posilnili, keď nádeje na zníženie úrokov v USA po minulom týždni plnom obáv z technologickej bubliny mierne upokojili trhy. Chuť riskovať dostala v piatok veľmi potrebnú podporu, ...



gettyimages 876611252 676x451 24.11.2025 (SITA.sk) - Ázijské akciové trhy v pondelok posilnili, keď nádeje na zníženie úrokov v USA po minulom týždni plnom obáv z technologickej bubliny mierne upokojili trhy. Chuť riskovať dostala v piatok veľmi potrebnú podporu, keď šéf newyorskej pobočky amerického Federálneho rezervného systému John Williams povedal, že stále vidí „priestor na ďalšiu úpravu“ menovej politiky na zasadnutí centrálnej banky 9. a 10. decembra. Vyjadril sa tak deň po zverejnení údajov, podľa ktorých síce v septembri pribudlo viac pracovných miest, ale miera nezamestnanosti sa vyšplhala na najvyššiu úroveň od roku 2021.


Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o dve percentá na 25 716,50 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,1 percenta a uzavrel na úrovni 3 836,7 bodu. V Tokiu sa pre štátny sviatok neobchodovalo.


Zdroj: SITA.sk - Ázijské akciové trhy vzrástli © SITA Všetky práva vyhradené.

