B. Bugár: Bolo by lepšie, keby M. Jankovská sama odstúpila

Bratislava 26. augusta (TASR) - Odchod Moniky Jankovskej z pozície štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti (MS) SR je jej rozhodnutím. Povedal to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár pred pondelkovou republikovou radou strany. Ak sa jej kontakty na podnikateľa Mariana K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, potvrdia, minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) podľa jeho slov podá návrh na jej odvolanie.skonštatoval Bugár. V tejto súvislosti podľa jeho slov strana súhlasí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, verí polícii a orgánom činným v trestnom konaní.uzavrel Bugár.Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) skonštatoval, že Jankovská najlepšie vie, s kým a čo si písala.dodal. Jej odvolanie podľa Hrnčiara nie je záležitosťou vlády, ale strany Smer-SD, ktorá ju do funkcie štátnej tajomníčky nominovala.Mariana K. považuje Hrnčiar zaosobu.skonštatoval s tým, že zatiaľ nie je známa celá komunikácia a treba nechať vyšetrovateľov konať.Národná kriminálna agentúra (NAKA) vykonala minulý týždeň u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón.Viaceré opozičné strany trvajú na odchode Jankovskej z funkcie pre jej väzby s Marianom K. Aj podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej je zotrvanie Jankovskej vo funkcii neobhájiteľné. Jankovská komunikáciu s Marianom K. poprela.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo svojom pondelkovom vyhlásení zopakoval, že pokiaľ sa potvrdia podozrenia týkajúce sa Jankovskej, bude rázne konať. Nechce vynášať súdy na základe novinových článkov ani zasahovať do vyšetrovania.Minister spravodlivosti Gábor Gál okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na jej odvolanie. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál demisiu.