B. Bugár bude na spoločnej kandidátke Most-Híd, SMK a MKDSZ-MKDA

Na snímke podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 20. októbra (TASR) – Béla Bugár bude na spoločnej kandidátnej listine strán Most-Híd, MKDSZ-MKDA a SMK.uviedol podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz v RTVStvrdí Ravasz.Spoločná kandidátna listina strán Most-Híd a SMK sa má volať Strana regiónov Most MK, ešte ju však musia odsúhlasiť republikové rady oboch strán.povedal Ravasz. Podľa neho predstavuje dobrý plán na zabezpečenie zastúpenia menšín a regiónov v Národnej rade SR aj v ďalšom období.Delegácie strán Most-Híd, MKDSZ-MKDA a SMK sa dohodli, že do budúcoročných parlamentných volieb pôjdu na kandidátnej listine spoločnej volebnej strany. Bude mať názov Strana regiónov Most MK a vytvorí ju MKDSZ-MKDA. Ani jeden z predsedov strán nebude na čele kandidačnej listiny. Strany vytvoria aj spoločný kampaňový štáb a spoločný volebný program a zabezpečia kvóty aj pre kandidátov iných národností. Úspešní kandidáti po voľbách v parlamente majú vytvoriť spoločný poslanecký klub.