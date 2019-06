B. Bugár: Budeme navrhovať verejnú voľbu kandidátov na ÚS

Na snímke Béla Bugár, predseda Most-Híd. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 25. júna (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár uviedol, že po utorkovej voľbe kandidátov na ústavných sudcov bude strana navrhovať verejnú voľbu. O tom, že by ďalšia voľba mala byť už verejná, hovoril aj šéf SNS Andrej Danko. Poslanci za Smer-SD trvajú na tajnej voľbe. Podľa poslanca Dušana Jarjabka (Smer-SD) by mohla prezidentka Zuzana Čaputová pomôcť riešiť túto situáciu a vymenovať ďalších sudcov.povedal po voľbe Jarjabek. Ústavný súd však podľa neho nie je nefunkčný.dodal.Koalícia podľa Jarjabka v niektorých veciach funguje a v niektorých veciach nie.reagoval. Za najkorektnejšiu však považuje tajnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov. Dodal tiež, že šéf Smeru-SD Robert Fico užPodľa ďalšieho poslanca za Smer-SD Ľubomíra Petráka zjavne dohody neplatia a proces voľby začína byť nedôstojný. Petrák taktiež trvá na verejnej voľbe.Okrem Bugára pripustil verejnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov aj predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák.reagoval.povedal po voľbe poslanec za SNS Dušan Tittel.dodal s tým, že volil aj Pfundtner.skonštatoval.Keďže sa v utorok poslancom nepodarilo zvoliť potrebný počet kandidátov na ústavných sudcov, bude ďalšia voľba, ktorá by sa mala uskutočniť v septembri.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 14 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte štyria.Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov.