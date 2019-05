B. Bugár: Mrzí ma, že slovenskí Maďari prišli o zástupcov v EP

Na archívnej snímke Béla Bugár. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) – Predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára mrzí, že Maďari žijúci na Slovensku prišli o svojich zástupcov v Európskom parlamente (EP). Vo stanovisku k eurovoľbám na sociálnej sieti súčasne vyjadril nádej, že predstavitelia krajnej pravice nezískajú dosť mandátov na vytvorenie frakcie, ktorá by mala "skutočnú politickú váhu".uviedol Bugár. Poďakoval všetkým občanom, ktorí volili a pogratuloval tým, ktorí uspeli.dodal.Voľby do Európskeho parlamentu by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.