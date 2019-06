B. Bugár ponúkol funkciu predsedu Mosta-Híd, predsedníctvo to odmietlo

Béla Bugár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 13. júna (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár ponúkol na predsedníctve svoju funkciu, predsedníctvo to odmietlo. Povedal to vo štvrtok novinárom. Ďalšími krokmi Mosta-Híd do budúcnosti sa má zaoberať budúcotýždňová republiková rada. Bugár na otázku, či aj tam ponúkne svoju funkciu, odpovedal, že odkazovať cez médiá nebude nič.uviedol s tým, že strana hľadá možnosti, ako aktivizovať svojich členov.pripúšťa Bugár. V súvislosti s možnosťou spolupráce s SMK doplnil, že Most-Híd už kooperáciu ponúkal, preto je teraz loptička na strane SMK.Most-Híd v dosiaľ posledných voľbách, ktorými boli eurovoľby, získal iba 2,59 percenta hlasov a neobsadil ani jeden mandát. Doteraz mal jedného europoslanca Józsefa Nagya. Eurovoľbami aj ďalšími krokmi sa strana zaoberala začiatkom júna na predsedníctve. Zhodla sa, že do parlamentných volieb v roku 2020 nenavrhuje zmenu na čele strany.Strana zároveň nevylučuje spoluprácu maďarských síl, ale odmieta podmienky iných strán. Tvrdí, že vie spolupracovať s každým, kto nespochybňuje základné hodnoty Mosta-Híd. Strana odmieta politiku založenú na podnecovaní napätia a vyznáva hodnoty spolupráce a otvorenosti. Cieľom Mosta-Híd je tiež zastúpenie regiónov a národnostných menšín v parlamente i vo vláde aj po roku 2020. O možných krokoch má ešte rokovať júnová republiková rada strany.